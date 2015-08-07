"Саша, сфотографуй цього д***ла": голова Первомайської РДА нахамив і пригрозив звільненням даішнику (відео)

Крім того, судячи з відео, опублікованому на Youtube, чиновник, сидячи на пасажирському сидінні поруч з водієм, застосував силу до даішника, після чого зачинив двері. Також він заявив, що має при собі зброю і погрожував її використати.

При цьому співробітник "Кобри" неодноразово повторює, що зупинив автомобіль, що перевищив швидкість, для профілактичної бесіди, а також через те, що з вікна випадав пасажир.

На це Сирота обізвав правоохоронця "де**лом".

"Саша, сфотографуй цього д***ла", - звертається чиновник до пасажира.

"Я тебе б***ть уругаю завтра (...) Ви вже не працюєте. Я завтра дам Авакову подання", - неодноразово погрожує співробітнику органів голова Первомайської РДА.

Читайте такожПорошенко підписав закон про штрафні бали і "листи щастя" для порушників ПДР

"Днями машина голови Первомайської Райдержадміністрації Миколаївської області Віктора Сироти мчала на швидкості 160 км/год, створюючи небезпеку для інших водіїв і пішоходів. Після зупинки, замість того, щоб чемно вибачитися і дати можливість співробітникам поліції оформити протокол, Віктор Сирота обсипав поліцейських добірною лайкою і показав себе як останній хам", - написав на своїй сторінці Антон Геращенко.

Стоп хам ! Оснащення патрульних поліцейських і співробітників спецпідрозділів поліції нагрудної відеокамерою робить нево... Posted by Антон Геращенко on 7 серпня 2015 р.

"Досвід застосування нагрудної відеокамери патрульних поліцейських показав, що вона не тільки допомагає фіксувати правопорушення, але і стала засобом захисту працівників поліції від високопоставлених хамів", - зазначив він.