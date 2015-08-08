Адвокат Савченко опублікував матеріали експертизи відео, які підтверджують її алібі

Матеріали експертизи опубліковані на сайті Фейгіна.

"Експертиза відео, знятого сепаратистом Єгором Русским під час бою під Луганськом вранці 17 червня 2014 року. Видно, що Надія Савченко вже в полоні у "ЛНР". З цього моменту починається її алібі, яке підтверджує, що вона не могла коригувати вогонь по російським журналістам", - зазначив Фейгін при публікації документів.

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Також Фейгін на своїй сторінці у Twitter повідомив, що "Савченко потрапила в полон в 10.30. Це ясно з відео Російської. Волошин і Корнелюк загинули в 12.00".

Савченко попала в плен в 10.30. Это ясно из видео Русского http://t.co/KYXXJLpeTd Волошин и Корнелюк погибли в 12.00 pic.twitter.com/ET3N2Kg63R — Mark Feygin (@mark_feygin) August 7, 2015

Крім цього адвокат зазначає, що "захист Савченко виконав усю процесуальну роботу по справі й довів її невинуватість. Але її все-одно засудять і дадуть термін".

Защита Савченко выполнила всю процессуальную работу по делу и доказала её невиновность. Но её всё-равно осудят и дадут срок. #FreeSavchenko — Mark Feygin (@mark_feygin) August 7, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що ще один адвокат української льотчиці та народного депутата Надії Савченко Ілля Новіков розкрив деталі алібі льотчиці. Зокрема, дані мобільних операторів вказують на те льотчиця не має ніякого відношення до вбивства, в якому її звинувачують у Росії.