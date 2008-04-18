”Нафтохімік Прикарпаття” зупинив переробку нафти: проблеми з газом

ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» (Надвірнянський НПЗ, Івано-франківська обл.) змушене зупинити переробку нафти у зв`язку з обмеженням газопостачання ВАТ «Івано-Франківськгаз» внаслідок відсутності підтверджених лімітів газу.

Про це УНІАН повідомив комерційний директор підприємства Ігор ЮРКЕВИЧ.

За його словами, на сьогодні переробка на заводі зупинена, оскільки добові ліміти, що надаються газопостачальною компанією, недостатні для забезпечення технологічних процесів (тиск газу в магістральному газопроводі, через який поставляється газ на завод, знижено з 2,5-3 кг/куб. м до 0,4 кг/куб. м). При цьому, за словами комерційного директора, сьогодні на підприємство прийшов черговий лист від «Івано-Франківськгазу» з проханням підтвердити наявність лімітів, інакше в понеділок, 21 квітня, підприємство буде повністю відключене від газопостачання.

І.ЮРКЕВИЧ пояснив, що обмеження газопостачання на підприємстві викликане недозволеністю питання про постачальника газу. Він розповів, що в березні ц.р, після відповідного рішення Кабінету міністрів України, яким була змінена схема постачань газу промисловим споживачам, підприємство звернулося до уряду і НАК «Нафтогаз України» з проханням надати відповідні роз`яснення, враховуючи те, що в «Нафтохіміка» укладені довгострокові контракти на постачання газу з СП ЗАТ «УкрГаз-Енерго». У відповідь НАК «Нафтогаз України» запропонував підприємству укласти договір на постачання газу. При цьому на запит «Нафтохіміка» з проханням підтвердити наявність у ДК «Газ України» необхідних ресурсів газу і його походження, ніякої відповіді НАК не надав. На підставі відсутності підтверджених лімітів «Івано-Франківськгаз» з 1 квітня обмежив постачання газу компанії.

І.ЮРКЕВИЧ зазначив, що на сьогодні підприємство повністю завантажене сировиною, проте не може розпочати переробку. При цьому, у зв`язку з ситуацією, що склалася, підприємство змушене перейти на 4-х денний робочий день, а настрої в трудовому колективі, чисельністю понад 1,7 тисяч чоловік, «знаходяться на межі соціального вибуху».

Як сказав І.ЮРКЕВИЧ, зупинка переробки на НПЗ в контексті посівної кампанії може привести до різкого подорожчання нафтопродуктів у Західному регіоні. Крім того, на підприємстві не виключають, що повне відключення газопостачання може спричинити аварію з непередбачуваними екологічними наслідками.

«Сьогодні склалася двояка ситуація - з одного боку, є договір на постачання з «УкрГаз-Енерго», але ніхто їм не підтверджує ліміти, а з другого боку - є «Нафтогаз України», який пропонує газ, але не підтверджує його походження. Ми готові сьогодні заплатити, але не ясно кому і за що», - зазначив І.ЮРКЕВИЧ.

Він уточнив, що при штатному режимі роботи підприємства добове споживання газу становить 150 тис. куб. м., на сьогодні підприємство завозиться 30-40 тис. куб. м.

При цьому представник підприємства зазначив, що в разі повного відключення газопостачання, компанія має намір звернутися до суду з позовом проти Кабінету міністрів України.

Довідка УНІАН. ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» (Надвірнянський НПЗ, Івано-Франківська обл.) - одне з найстаріших українських нафтопереробних підприємств зі щорічною потужністю 2,6 млн. тонн.

30,2% статутного фонду підприємства належить ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз», 26% - Фонду держмайна України, 16,91% - КБ «ПриватБанк».

У 2007 році «Нафтохімік Прикарпаття» скоротив переробку нафти на 34,5%, порівнянні з 2006 роком, до 861,9 тис. тонн.