Сім'ям загиблих учасників АТО виплачено понад 465 мільйонів гривень

Про це заступник міністра оборони-керівник апарату міністерства Петро Мехед. "Сім'ям загиблих військовослужбовців Збройних сил України - учасників АТО в цьому році виплачено понад 465 млн грн одноразової грошової допомоги. Понад 105 млн грн допомоги учасники АТО отримали у зв'язку з пораненнями та інвалідністю", - сказав заступник міністра.

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За словами Петра Мехеда, на підписі у президента Петра Порошенка перебуває закон про збільшення одноразової допомоги у разі смерті чи інвалідності військовослужбовців, при цьому передбачено підвищення відповідних виплат на 50%.