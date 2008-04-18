2 тисячі людей перекрили трасу Київ-Одеса

Дві години тому майже 2 тис. мешканців Білої Церкви заблокували автомагістраль «Київ-Одеса», протестуючи проти будівництва сталепрокатного заводу в місті.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Київській області.

За інформацією ЦГЗ, наразі співробітники ДАІ намагаються скерувати автомобілі іншими шляхами, втім, частина мешканців направилася на ці дороги з наміром заблокувати і їх.

Разом з тим правоохоронці здійснюють документацію цього порушення, оскільки заявка на проведення акції протесту не передбачала такого перебігу подій. Зазначене порушення підпадає під статтю 279 «Блокування автомагістралей та автошляхів» Кримінального кодексу України, тому правоохоронці не виключають порушення кримінальної справи за цими подіями.

Відповідаючи на запитання, чи застосовувала міліція заходи примусового розблокування автомагістралі, в ЦГЗ сказали: «Фізичної сили щодо примусового розблокування поки що не застосовувалося».

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевнила, що рішення про будівництво сталепрокатного заводу в Білій Церкві Київської області ухвалюватиметься тільки за згодою місцевих жителів.

«Буде так, як ви скажете. Без дозволу місцевої громади ніхто нічого не може побудувати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО під час зустрічі з учасниками акції протесту, організованої біля будівлі уряду Білоцерківською міською громадською організацією «Біла Церква – наш дім».

Довідка УНІАН. У листопаді 2005 року ТОВ «Євро Фінанс ЛТД» придбало у ТОВ «Втормет» 22,2 га землі в м. Біла Церква для будівництва сталепрокатного заводу потужністю 1,8 млн. тонн металопрокату.

Інспекція державного архітектурного контролю Київської області 22 січня 2008 року видала дозвіл на проведення підготовчих робіт за відсутності затвердженого проекту будівництва.

За оцінками місцевих експертів, викиди при роботі сталепрокатного заводу такої потужності становитимуть 1,6 тис. тонн шкідливих речовин, зокрема 486 тонн діоксинів азоту й сірки.