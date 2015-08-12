До Дніпропетровська з Донбасу доставили трьох поранених дітей

Про це у вівторок, 11 серпня, повідомили у Дніпропетровській обласній дитячій клінічній лікарні, передає Радіо Свобода.

Троє братів мешкали у селі Невельське Донецької області. Двоє з дітей – трьох і шести років – опинились під завалами, відтак отримали серйозні травми. Найменше постраждав їхніх старший 11-річний брат.

Як розповідає мати хлопців, її дітей врятували бійці 93-ї бригади, вони витягли їх з-під завалів і терміново евакуювали до лікарні у Селідові. Після надання першої допомоги до Дніпропетровська дітей доправили гелікоптером.

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За словами директора обласної дитячої лікарні Олександра Хитрика, команда лікарів була готова до прийому пацієнтів, їх одразу обстежили, розпочали лікування. Зараз найменшого хлопчика первели з реанімації до звичайної палати, де він перебуває з двома своїми братами і мамою. З родиною також працюють психологи.

Раніше УНІАН повідомляв, що 8 серпня під час обстрілу села Невельське Ясинуватського району Донецької області постраждали двоє дітей.