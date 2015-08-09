Під час танкового обстрілу бойовиками села на Донеччині постраждали двоє дітей

Як повідомляє прес-служба Головного управління МВС України в Донецькій області, в Ясинуватському районі в результаті прямого влучання танкового снаряда в будинок важко поранені двоє дітей.

«6-річний хлопчик і його брат 2012 року народження отримали травми внаслідок обвалення будинку в селі Невельське Ясинуватського району. В однієї дитини – перелом черепа, в іншої – струс головного мозку», - йдеться у повідомленні.

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Також уточнюється, що «близько 19.00 в будинок №6 по вул. Перемоги, де перебувала мати 1985 року народження і троє її дітей, влучив танковий снаряд бойовиків».

«В результаті обвалення будинку тяжкі тілесні ушкодження отримали брати 2008 та 2012 років народження. Молода жінка і старший, 11-річний син не постраждали», - повідомили у прес-службі і зазначили, що діти з важкими травмами голови були доставлені в лікарню м. Селидове, їх готують до переведення у дніпропетровську клініку.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики 111 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Терористи били з танка по мирних будівлях у селі Невельське.