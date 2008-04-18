Учасник замаху на мера Одеси одержав 9 ножових поранень від дружини

У Калузькій області Росії затримано Володимира НЕБУНУ, якого українська влада оголосила в 2004 році у міждержавний розшук.

Він підозрюється в організації замаху на мера Одеси Едуарда ГУРВИЦЯ в 1998 році, співучасті у вбивстві офіцера Управління Служби безпеки України в Одеській області, захопленні заручників, здирстві та інших особливо тяжких злочинах, скоєних у складі банди у 1998-2001 роках на території України і Молдови.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства внутрішніх справ РФ, В.НЕБУНУ тривалий час переховувався у Московській області, проте все ж таки вирішив повернутися в Україну. Дорогою в Україну посварився з дружиною, і вона завдала чоловіку 9 ножових поранень. Поранення не були небезпечні для життя, але автомобіль «Таврія», яким їхало подружжя, з`їхав у кювет. Пенсіонер - колишній співробітник міліції, побачивши це, поінформував про випадок працівників місцевого райвідділу внутрішніх справ. У результаті, В.НЕБУНУ був госпіталізований, а його дружина доставлена в міліційний підрозділ.

Подружжя викликало підозру у співробітників правоохоронних органів, зокрема, викликав здивування незвичайний маршрут: в Україну - через Тулу і Калугу. Коли фахівці перевірили по базі даних відбитки пальців постраждалого, була встановлена особа розшукуваного В.НЕБУНУ.

Зараз затриманий знаходиться в слідчому ізоляторі. Вирішується питання про його екстрадицію в Україну. За відомостями МВС України, він носив прізвисько «Директор», в організованому злочинному угрупуванні відповідав за зберігання зброї і вибухівки, підготовку позицій для ведення вогню, доставку зброї на вогневі точки.

Як повідомляв УНІАН, у січні поточного року набув чинності вирок членам «банди Попеску», які були визнані винними у вище вказаних й інших злочинах.