У Сімферополі окупанти затримали адвоката з Москви за спробу сфотографуватися з прапором України

12 серпня в окупованому Росією Сімферополі у відділі поліції потрапили місцеві активісти Вельдар Шукурджиєв та Ірина Копилова, а також московський адвокат Ірина Бірюкова.

На всіх було оформлено протоколи за статтею про порушення встановленого порядку проведення публічного заходу (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) за фотографування біля пам'ятника Леніну з прапором України.

Вельдар Шукурджиєв раніше піддавався адміністративному переслідуванню у зв'язку з проукраїнською акцією на мітингу пам'яті Тараса Шевченка. Ірина Бірюкова розповіла ОВД-Инфо про обставини затримання.

Читайте такожРФ ще в грудні 2013 року називала Крим частиною Росії (документ)

"Я в Криму у відрядженні по одній кримінальній справі. Ми каталися з українськими знайомими містом. Затримали нас за те, що Вельдар, який був зі мною, сфотографувався біля пам'ятника Леніну на найбільшій площі з прапором України", - каже вона.

Адвокат каже, що спочатку активістів "вели" містом: вони помітили дві машини, але їм вдалося від них піти.

"Нас затримали вже біля мого готелю. Я почала виходити, щоб йти вже до себе додому, але тут три машини співробітників поліції нас оточили і в дуже грубій формі попросили всіх проїхати з ними у відділ. Сказали: "Всі вийшли з машини і поїхали з нами". Коли я показала своє посвідчення, вони почали трошечки по-іншому розмовляти, але все одно дуже зухвало: "Ми не знаємо, що ви адвокат, а може, у вас посвідчення ліве"", - розповідає Бірюкова.

Зрештою з'ясувалося, що на всіх склали протоколи по 5-й частині 20.2 за участь в несанкціонованому мітингу.