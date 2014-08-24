День Незалежності в окупованому Криму: Сімферополь охороняє міліція - BBC

Посилений патруль виставляли в парку імені Шевченка, центральну площу Леніна перекрили металевими парканами, повідомляє BBC Україна.

Поліціанти офіційно не коментують посилені заходи перестороги, але неофіційно зізналися, що причиною є саме День Незалежності, каже позаштатний кореспондент BBC Україна в Криму.

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"Є побоювання, що свято прийдуть відзначати люди. Влада не хоче провокацій", - сказав один із силовиків.

Водночас у місті можна побачити молодь з українською символікою: одягом у кольорах державного прапору, жовто-блакитними стрічками на руках, патріотичним манікюром тощо.

Багато кримчан вітають одне одного зі святом у соціальних мережах. Дехто повідомив, що співробітники ФСБ через це проводили з ними профілактичні бесіди.

Напередодні, у День державного прапора, група молодих людей встановила український стяг на вершині гори Демерджи.

А голова Одеської облради Олексій Гончаренко опублікував у своєму блозі на "Українській правді" відео того, як він підняв 23 серпня прапор України на вершині гори Ай-Петрі.

Також у День прапора сімферопольці несли букети до пам’ятника Шевченкові, що встановлений у парку його імені, та до пам’ятника українського правозахисника генерала Петра Григоренка.

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Група громадян прийшла до пам’ятника Шевченку, тримаючи в руках прапори.

Одного з них, завідувача відділення інтенсивної терапії дорослих перинатального центру Сімферополя Сергія Дуба, бійці так званої кримської "самооборони" затримали, надівши наручники та поваливши на землю.

Далі пана Дуба, як він повідомив в одній із соціальних мереж, доставили в поліцію. Йому інкримінують дрібне хуліганство - статтю, яка передбачає штраф у 1000 рублів (близько 400 грн.) або 15 діб арешту.