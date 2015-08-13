У всіх районах неокупованого Донбасу можуть з'явитися військово-цивільні адміністрації

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський звернувся до Адміністрації президента України з ініціативою про створення військово-цивільних адміністрацій в усіх районах на неокупованій території Донеччини.

Про це повідомляє сайт Донецької ОВЦА.

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«Ситуація в області залишається вкрай напруженою. За останній час спостерігається посилення обстрілів населених пунктів, що знаходяться на підконтрольній Україні території, з боку бойовиків. На відміну від попереднього періоду, коли обстрілам піддавались в основному об’єкти інфраструктури, вогонь ведеться і по житлових кварталах. У тому числі використовуються міномети та інші види важкого озброєння. Ці обстріли призводять до жертв як з боку військових, так і цивільного населення. Крім того, окремі деструктивні сили готуються до організації безладів, сприяючи тим самим діям агресора. Економічна криза, скорочення виробництва та робочих місць на окремих приватних підприємствах цілеспрямовано видається за наслідок діяльності центральної та місцевої державної влади», - зазначає Жебрівський.

Згідно із Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», для забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення в районі проведення АТО можуть діяти військово-цивільні адміністрації - тимчасові державні органи. Відповідно до ст. 3 цього закону, ВЦА утворюються у випадку потреби за рішенням президента України.

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Жебрівський пропонує, з метою забезпечення правопорядку та недопущення гуманітарної катастрофи на території області, розглянути питання щодо утворення ВЦА в Артемівському, Великоновосілківському, Володарському, Добропільському, Костянтинівському, Красноармійському, Олександрівському, Слов’янському, Тельманівському, Ясинуватському районах.

На сьогодні військово-цивільні адміністрації діють у Мар’їнському, Волноваському, Першотравневому районах Донецької області, а також у містах Вугледар, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, селах Побєда Мар’їнського району, Комінтернове, Водяне та Заїченко Волноваського району.