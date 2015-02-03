Рада ухвалила закон про військово-цивільні адміністрації

Верховна Рада України ухвалила закон про військово-цивільні адміністрації (№ 1855).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 276 народних депутатів із 322 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом встановлюється, що військово-цивільні адміністрації – тимчасові державні органи, які діють на території Донецької та Луганської області у складі Антитерористичного центру при Службі безпеки України і призначені для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, участі у протидії диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи в районі проведення антитерористичної операції.

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Військово-цивільні адміністрації утворюються у разі потреби за рішенням президента України.

Військово-цивільні адміністрації населених пунктів утворюються в одному чи декількох населених пунктах (селах, селищах, містах), у яких сільські, селищні, міські ради та/або їхні виконавчі органи не здійснюють покладені на них Конституцією та законами України повноваження, у тому числі внаслідок фактичного саморозпуску або самоусунення від виконання своїх повноважень або фактичного невиконання.

У районі, області військово-цивільні адміністрації утворюються у разі нескликання сесії відповідно районної, обласної ради у встановлені Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" строки або для здійснення керівництва у сфері забезпечення громадського порядку і безпеки. У разі прийняття рішення про утворення районних, обласних військово-цивільних адміністрацій їхнього статусу набувають відповідно районні, обласні держадміністрації, а голови районних, обласних держадміністрацій набувають статусу керівників відповідних військово-цивільних адміністрацій.

Військово-цивільні адміністрації населених пунктів формуються з військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно до законів України, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, які відряджаються до них у встановленому законодавством порядку для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі, службі в правоохоронних органах без виключення зі списків особового складу, а також працівників, які уклали з Антитерористичним центром при СБУ трудовий договір.

Фінансування діяльності військово-цивільних адміністрацій з виконання повноважень органів місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, виконання інших функцій – за рахунок коштів державного бюджету України.

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Військово-цивільні адміністрації населених пунктів на відповідній території здійснюють повноваження із, зокрема підготовки та затвердження програм соціально-економічного і культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування; забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів; організації та участі у здійсненні заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом; здійснення заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон; надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності; прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та сільського, селищного, міського голови.

Районні, обласні військово-цивільні адміністрації також сприяють формуванню і перевезенню через відповідну територію гуманітарних вантажів для потреб мирного населення, яке проживає на території, що непідконтрольна українській владі.

Військово-цивільні адміністрації мають право на відповідній території за погодженням з Антитерористичним центром при СБУ, зокрема:

1) встановлювати обмеження щодо перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без визначених документів;

2) тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів і пішоходів на вулицях, дорогах та ділянках місцевості;

3) організовувати перевірку документів, що посвідчують особу, у фізичних осіб, а в разі потреби – огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, установлених Конституцією України;

4) вилучати у громадян на зберігання вогнепальну зброю та боєприпаси, холодну зброю, а у підприємств, установ і організацій також навчальну та бойову техніку, вибухові, радіоактивні речовини і матеріали, сильнодіючі хімічні та отруйні речовини.

Військово-цивільну адміністрацію населеного пункту очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади президентом України.

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Військово-цивільні адміністрації здійснюють свої повноваження до припинення їхньої діяльності у день відкриття першої сесії новообраної відповідної ради, а у разі створення обласних, районних військово-цивільних адміністрацій для здійснення керівництва у сфері забезпечення громадського порядку і безпеки – до завершення антитерористичної операції.

Прикінцевими положеннями визначається, зокрема, що закон втрачає чинність через один рік з дня його опублікування. Строк дії закону може бути продовжений на підставі указу президента, затвердженого Верховною Радою. Закон втрачає чинність у випадку введення в Україні або в окремих її місцевостях правового режиму воєнного стану або оголошення стану війни.