Україна не змогла переконати Захід розблокувати військово-технічне співробітництво - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час брифінгу на полігоні Київського бронетанкового заводу.

“Ми не змогли переконати наших стратегічних партнерів щодо розблокування військово-технічної співпраці. До сьогодні в Україну заблоковані поставки летальної зброї і сучасних військових технологій. Саме тому у нас є лише один вихід з цієї ситуації - повністю спиратися на власні сили, на власний потенціал”, - сказав Турчинов.

Також Турчинов після випробування штатної зброї БТР-3Е зазначив, що ця машина майже повністю виготовлена з українських комплектуючих. Єдине, що на сьогодні Україна закуповує, лише двигуни виробництва “Мерседес” та “Дойц”.

Турчинов наголосив, що Україні вдалося повністю відмовитися від російських комплектуючих для бронетехніки.

Також він висловив впевненість, що настане час, коли ті держави, які на сьогодні відмовились надавати Україні зброю, згодом купуватимуть продукцію українського оборонпрому.

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Окрім того, Турчинов додав, що на сьогодні Київський бронетанковий завод спроможний виробляти в місяць 20 одиниць БТР-3Е, але в планах підприємства довести потужності підприємства до 30 нових машин на місяць.

Також він зауважив, що Київський бронетанковий завод не єдине підприємство, що ремонтує та виготовляє бронетехніку. Такі підприємства є в Житомирі та Харкові.