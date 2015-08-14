СБУ "накрила" конвертаційний центр бойовиків і піймала кур'єра з пакетом грошей (фото, відео)

Про це повідомив прес-центр СБУ.

«За сприяння посадовців одного з найбільших комерційних банків України зловмисники з початку 2015 року незаконно перевели в готівку майже 200 млн грн. Також конвертаційний центр надавав послуги з мінімізації обов'язкових платежів до держбюджету і незаконного формування податкового кредиту», - йдеться в повідомленні.

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Всього до оборудки були залучені понад 30 підприємств з різних регіонів України, у тому числі й ті, що розташовані на тимчасово окупованих територіях, зазначили в СБУ.

Крім того, співробітники Управління СБУ в Дніпропетровській області затримали кур'єра, в якого вилучили понад 600 тис грн готівкою, підроблену фінансово-господарську документацію підприємств та комп’ютерну техніку з системами «клієнт-банк».

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до функціонування конвертаційного центру, додали у відомстві.