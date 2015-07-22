На Харківщині викрили конвертаційний центр із 3 мільйонами гривень для бойовиків (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, мешканці Луганської області, які тимчасово проживають у Харкові, використовували реквізити та банківські рахунки створених ними комерційних фірм для незаконного переведення коштів у готівку.

Зловмисники перераховували кошти на рахунки фіктивних підприємств і потім отримували гроші у банківських відділеннях Харкова. Кур’єри, які юридично виступали директорами фіктивних структур, отримували готівку через платіжні картки та за допомогою чекових книжок. Готівка накопичувалася в офісних приміщеннях, після чого переправлялася до Луганської області на території, підконтрольні незаконним збройним формуванням.

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Під час проведення обшуків у зловмисників вилучено понад 3 млн грн, велику кількість платіжних карток різних банків, чекові книжки, податкові накладні на суму близько 1,5 млн грн, записи з відмітками відсоткових ставок від конвертаційних оборудок, установчу документацію фіктивних підприємств, угоди та печатки фірм з ознаками фіктивності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.