Україні прогнозують зниження температури, дощі та мокрий сніг

В найближчі дні в Україні очікується дощова погода і зниження температури.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, завтра, 21 квітня, утримається мінлива хмарність, часом дощі, місцями грози, лише у південній, вдень і у західній частині без опадів.

Вночі, вранці у південній частині місцями тумани.

Температура вночі становитиме 6-11° тепла, вдень 15-20°, у західних та північних областях 11-16°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°.

22-23 квітня буде хмарна погода з проясненнями. У південній частині та на сході України без опадів, лише вдень 23 квітня місцями, крім Криму, дощ. Температура вночі 6-11°, вдень 15-20°, місцями до 24°.

На решті території дощі, у західних, північних та Вінницькій областях місцями сильні, 23 квітня у західних областях з мокрим снігом. У західних та північних областях поступове зниження температури вночі до 3-8°, вдень до 4-10°.

24 квітня в Україні, крім західних областей, невеликий дощ, у північних, центральних та Харківській областях з мокрим снігом; 25 квітня без опадів.

Температура вночі становитиме 1-7° тепла (24 квітня в Криму 5-10° тепла), 24 квітня в західних, північних та Вінницькій областях, 25 квітня на більшій частині території України заморозки на ґрунті і місцями (крім півдня) у повітрі 0-4°; температура вдень 9-15° тепла, 25 квітня у південній частині та західних областях місцями до 18° (в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла).

Завтра у Києві вночі та вранці дощ, місцями гроза, вдень без опадів. Температура у Києві вночі 8-10°, вдень 13-15°, по області вночі 6-11°, вдень 11-16°.

22-23 квітня у столиці хмарна погода з проясненнями. Дощ, вдень 22 та вночі 23 квітня сильний.

Зниження температури вночі до 3-8°, вдень 22 квітня до 7-12°, 23 квітня до 4-9°.

24 квітня у Києві вночі місцями невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів; 25 квітня без опадів. Температура вночі 1-6° тепла, заморозки на ґрунті 0-4° та місцями в повітрі 0-2°; вдень 10-15° тепла.