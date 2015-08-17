США жалкують, що в Одесі заборонили гей-марш

Про це йдеться у заяві тимчасового повіреного у справах США в Україні Брюса Донаг'ю, оголошеній посольством США в Україні.

"Для уряду немає більш важливого завдання, ніж захист фундаментальних свобод і прав людини для свого народу. Саме тому ми шкодуємо про те, що в минулі вихідні в Одесі ЛГБТ-активістам було відмовлено у праві на вільне зібрання, їх залякували, в них кидали димові шашки за те, що вони виступали за розширення громадянських прав і рівний законодавчий захист", - йдеться в заяві.

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Також Донаг'ю впевнений, що Одеса, як перехрестя багатьох культур і космополітичний центр, повинна забезпечити права людини: "Як сказав Президент Обама, права ЛГБТ це права людини. Сполучені Штати твердо підтримують тих в Україні, хто виступає за рівні права і однаковий законодавчий захист для всіх людей, включаючи лесбійок, гомосексуалістів, бісексуалів і трансгендерних осіб".

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня в Одесі закидали петардами будинок, в якому зібралися представники квір-культури.

Понад 10 людей, що брали активну участь у порушенні громадського порядку, запрошені в один з райвідділів Одеси для надання пояснень. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

12 серпня стало відомо, що мерія Одеси відмовилася прийняти заявку на проведення «Маршу рівності» 14-16 серпня, проти якого також виступили представники релігійних конфесій. Одеський окружний адміністративний суд заборонив проведення маршу.