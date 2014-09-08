Прокурор Харкова подав у відставку

Інформацію про це кореспонденту УНІАН підтвердило поінформоване джерело у правоохоронних органах.

Співрозмовник агентства відмовився говорити про причини, через які Попович подав у відставку.

Офіційного підтвердження чи спростування інформації про відставку прокурора Харкова на цей час отримати не вдалося.

Однак на офіційному сайті прокуратури Харкова в розділі «Керівництво» зникла інформація про Поповича і його заступників. Залишаються тільки дані про першого заступника прокурора міста - Олександра Бондаренка.

Читайте такожПрокурор Дніпропетровської області подала у відставкуЯк відомо, наприкінці серпня на посаду прокурора Харківської області було призначено Юрія Данильченка замість Василя Синчука. Сьогодні Данильченко представив колективу своїх нових заступників. Першим заступником прокурора області став Валерій Романов, який досі працював на посаді першого заступника начальника Головного управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, Генеральної прокуратури України.

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