Голова ОБСЄ закликав бойовиків "ДНР" припинити напади на спостерігачів місії

Про це посол Данії у Австрії та ОБСЄ Лізелотта Плеснер повідомила в Twitter з посиланням на брифінг Апакана перед Постійною радою ОБСЄ сьогодні у Відні.

"Голова моніторингової місії каже, що ті, хто здійснює контроль у "ДНР", повинні припинити напади на спостерігачів ОБСЄ", - повідомила Плеснер.

Також вона зазначила, що місія Європейського Союзу при ОБСЄ рішуче засуджує всі обмеження, погрози і атаки на спостерігачів ОБСЄ. "Це ставить під загрозу ключову роль СММ на сході України", - зазначила посол.

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Плеснер сказала, що, за словами Апакана, електронне глушіння сигналу при польотах безпілотних літальних апаратів місії стало більш агресивним, ніж це було раніше.

Як повідомляв УНІАН, МЗС РФ хочуть, щоб місія по-новому проводила моніторинг ситуації на Донбасі. Раніше, 9 серпня, вночі у Донецьку біля офісу СММ було спалено чотири автомобіля організації.