В Івано-Франківській області згоріла церква УГКЦ

У с.Лісний Хлібичин Коломийського району Івано-Франківської області в дерев`яній дзвіниці, що була облаштована, під церкву виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, п`ять відділень Державної пожежної охорони пожежу ліквідували. Жертв та постраждалих немає.

Дзвіниця побудована в 50-х роках ХХ століття, належала Українській греко-католицькій церкві.