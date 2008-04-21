Пікантний скандал у США: українські емігрантки підкинули проблем Пентагону

розкрито схему, за якою американські військові моряки вступали у фіктивні шлюби з емігрантками з Росії та України.

Про це сьогодні повідомляє газета «Известия в Украине» (№ 71 від 21 квітня 2008 року), посилаючись на телекомпанію CNN.

Зараз у США арештовано 33 подружні пари, яких підозрюють у шлюбних шахрайствах. Арешти проводилися в Нью-Йорку, а також у 8 штатах: Огайо, Пенсільванія, Джорджія, Каліфорнія та інших.

За словами спеціального агента жандармерії військово-морської бази в Норфолку Семюеля УОРТА, моряки знайомилися з дівчатами в прибережних барах. В деяких випадках між першим побаченням і шлюбною церемонією проходило не більше 2-3 годин. Шлюб був вигідний обом сторонам: дівчатам зі Східної Європи, які приїжджали до США за туристичними або студентськими візами, він надавав право на спрощену процедуру отримання громадянства, а військові моряки, обзавівшись дружинами, мали право вимагати від ВМС США додаткових виплат на житло. Згідно з матеріалами справи, в результаті військово-морський бюджет Америки втратив більш як 500 тис. дол.

Особливу пікантність справі додає те, що багато хто з дівчат, які вийшли заміж, одержали перепустки на базу в Норфолку. Не знаючи істинних намірів фіктивних дружин моряків, слідство сушить голову над тим, до яких секретів вони могли добратися. У Пентагоні всерйоз говорять про те, що фіктивні шлюби можуть завдати шкоди безпеці країни і боєготовності флоту.