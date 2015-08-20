У Scorpions назвали Севастополь сумнівною територією і відмовилися проводити концерт для окупантів

Про це заявив організатор боксерського шоу Володимир Хрюнов, пише Газета ру.

"Менеджер групи Scorpions підтвердив мені всі умови, погодився на дуже великий гонорар. Але потім прислав лист: на жаль, це територія, яка викликає у нас сумніви, і ми, напевно, сюди не поїдемо. Scorpions не буде", - заявив Хрюнов.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% населення, що взяли участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Світова спільнота не визнає Крим у складі Росії.