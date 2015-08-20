У Scorpions назвали Севастополь сумнівною територією і відмовилися проводити концерт для окупантів
Легендарна німецька рок-група Scorpions відмовилася виступати на боксерському шоу 23 серпня в анексованому Росією Севастополі.
Про це заявив організатор боксерського шоу Володимир Хрюнов, пише Газета ру.
"Менеджер групи Scorpions підтвердив мені всі умови, погодився на дуже великий гонорар. Але потім прислав лист: на жаль, це територія, яка викликає у нас сумніви, і ми, напевно, сюди не поїдемо. Scorpions не буде", - заявив Хрюнов.
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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" щодо його самовизначення.
Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% населення, що взяли участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.
18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
Світова спільнота не визнає Крим у складі Росії.