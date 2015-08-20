США застерігають своїх громадян від незаконної поїздки на фестиваль Кисельова до окупованого Криму

Про це УНІАН повідомили у Відділі преси, освіти і культури Посольства США.

«Російські організатори 28-30 серпня планують провести Koktebel Jazz Party у Криму. Крим залишається українською територією, і цей захід проводиться без дозволу уряду України. Його не слід плутати з офіційним фестивалем "Джаз Коктебель", який відбудеться в українському містечку Затока біля Одеси 23-30 серпня», - наголошується в повідомленні.

Посольство нагадує громадянам США, що «Сполучені Штати і Європейський Союз запровадили далекосяжні санкції відносно діяльності в Криму у відповідь на російську окупацію і спробу анексії цього регіону. Громадянам США заборонено законом надання послуг на території Криму».

В американському посольстві звертають увагу, що уряд України може заборонити в’їзд до країни будь-якому іноземцю, який відвідував окупований Крим без проходження офіційного українського контрольно-пропускного пункту, а згодом може заборонити в’їзд таким іноземцям до України терміном на п’ять років.

В Посольстві також підкреслюють, що 16 липня Державний департамент США оновив попередження для подорожуючих до України, в якому рекомендує громадянам США утриматися від подорожі до Кримського півострова. «Російська Федерація зберігає значну військову присутність у Криму. Продовжують надходити повідомлення про репресії проти місцевого населення з боку окупаційного уряду в Криму, зокрема проти тих, хто висловлюють сумніви щодо повноважень такого уряду на півострові», - зазначається в повідомленні.

З 2003 до 2013 року у кримському селищі Коктебель проводився щорічний фестиваль «Джаз Коктебель». У 2014 році його організатори через анексію Криму Росією прийняли рішення перенести захід у селище Затока Одеської області. У цьому році він пройде там же з 23 по 30 серпня.

У самому Коктебелі очікується проведення фестивалю Koktebel Jazz Party, організатором якого є гендиректор МІА «Росія сьогодні» Дмитро Кисельов. Захід має пройти під девізом «Джаз п'яти континентів». Однак в серпні у зв'язку з погрозами санкцій від участі в ньому відмовилися німецька група De Phazz і американський джазмен Артуро Сандовал. При цьому в програмі фестивалю, розміщеної на сайті Koktebel Jazz Party, анонсовано виступ музикантів з Великобританії, Кот-Д'івуару, Азербайджану, США, Вірменії та Грузії.

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7 серпня Мінкультури України попередило іноземних музикантів про те, що вони можуть потрапити під санкції за участь у фестивалі Koktebel Jazz Party у анексованому Росією Криму.

З початку червня 2015 року діють нові правила Кабміну України щодо перетинання адміністративного кордону з Кримом. Згідно з ним, іноземці можуть потрапити на півострів тільки зі спеціальним дозволом.