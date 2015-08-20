США застерігають своїх громадян від незаконної поїздки на фестиваль Кисельова до окупованого Криму
Посольство США застерігає американських громадян від незаконної поїздки на так званий фестиваль Koktebel Jazz Party до окупованого Криму.
Про це УНІАН повідомили у Відділі преси, освіти і культури Посольства США.
«Російські організатори 28-30 серпня планують провести Koktebel Jazz Party у Криму. Крим залишається українською територією, і цей захід проводиться без дозволу уряду України. Його не слід плутати з офіційним фестивалем "Джаз Коктебель", який відбудеться в українському містечку Затока біля Одеси 23-30 серпня», - наголошується в повідомленні.
Посольство нагадує громадянам США, що «Сполучені Штати і Європейський Союз запровадили далекосяжні санкції відносно діяльності в Криму у відповідь на російську окупацію і спробу анексії цього регіону. Громадянам США заборонено законом надання послуг на території Криму».
В американському посольстві звертають увагу, що уряд України може заборонити в’їзд до країни будь-якому іноземцю, який відвідував окупований Крим без проходження офіційного українського контрольно-пропускного пункту, а згодом може заборонити в’їзд таким іноземцям до України терміном на п’ять років.
В Посольстві також підкреслюють, що 16 липня Державний департамент США оновив попередження для подорожуючих до України, в якому рекомендує громадянам США утриматися від подорожі до Кримського півострова. «Російська Федерація зберігає значну військову присутність у Криму. Продовжують надходити повідомлення про репресії проти місцевого населення з боку окупаційного уряду в Криму, зокрема проти тих, хто висловлюють сумніви щодо повноважень такого уряду на півострові», - зазначається в повідомленні.
З 2003 до 2013 року у кримському селищі Коктебель проводився щорічний фестиваль «Джаз Коктебель». У 2014 році його організатори через анексію Криму Росією прийняли рішення перенести захід у селище Затока Одеської області. У цьому році він пройде там же з 23 по 30 серпня.
У самому Коктебелі очікується проведення фестивалю Koktebel Jazz Party, організатором якого є гендиректор МІА «Росія сьогодні» Дмитро Кисельов. Захід має пройти під девізом «Джаз п'яти континентів». Однак в серпні у зв'язку з погрозами санкцій від участі в ньому відмовилися німецька група De Phazz і американський джазмен Артуро Сандовал. При цьому в програмі фестивалю, розміщеної на сайті Koktebel Jazz Party, анонсовано виступ музикантів з Великобританії, Кот-Д'івуару, Азербайджану, США, Вірменії та Грузії.
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7 серпня Мінкультури України попередило іноземних музикантів про те, що вони можуть потрапити під санкції за участь у фестивалі Koktebel Jazz Party у анексованому Росією Криму.
З початку червня 2015 року діють нові правила Кабміну України щодо перетинання адміністративного кордону з Кримом. Згідно з ним, іноземці можуть потрапити на півострів тільки зі спеціальним дозволом.