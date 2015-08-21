Групу тяжкопоранених українських військових доставили в Німеччину

Українських військових відправили на спеціально оснащеному літаку Airbus A310 MEDEVAC військово-повітряних сил Німеччини, який називають "летючим шпиталем", повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

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Лікуватися українці будуть у військових шпиталях Берліна та Гамбурга.

"В Україні пораненим надали первинну хірургічну допомогу. Ми ж допомагатимемо їм стати на ноги, оскільки спеціалізуємося на вогнепальних пораненнях ніг. Тому будемо встановлювати штучні суглоби, відновлювати кістки", - розповів керівник лікарської бригади Бундесверу, старший лікар Міхаель Уль.

Нагадаємо, що починаючи з весни 2014 року Бундесвер допомагає Україні лікувати поранених. Спочатку допомогу надавали пораненим на Майдані активістам, а пізніше - військовослужбовцям, які зазнали важких травм у результаті бойових дій на Донбасі. "Це вже четвертий приліт нашого "летючого шпиталя" до Києва. Можливо, зараз кількість тих, кого ми забираємо на лікування, трохи розчаровує, бо їх тільки восьмеро. Але все це частинки допомоги Німеччини Україні у такий складний час", - наголошує військовий аташе посольства Німечччини в Україні Крістіан Фарконде. У диппредставництві наголошують, що така допомога не остання - німецька сторона й надалі підтримуватиме Україну.