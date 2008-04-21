«Львівгаз» відключив від газопостачання нафтопереробний комплекс «Галичина»

ВАТ «Львівгаз» сьогодні відключив від газопостачання ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина".

Про це УНІАН повідомив в.о. голови правління НПК "Галичина" Богдана БАРАДНИЙ.

«Сьогодні фахівці облгазу відключили газорозподільний пункт», - сказав він.

За його словами, в даний час установки комплексу переведено на мінімально допустимий режим роботи. При цьому Б.БАРАДНИЙ зазначив, що підприємству вдалося зберегти в даній ситуації теплопостачання об`єктів соціальної сфери Дрогобича.

Відповідаючи на питання, що має намір зробити керівництво НПК з урахуванням ситуації, що склалася, Б.БАРАДНИЙ сказав: «Юридичній службі дано доручення підготувати позовні заяви для оскарження відключення підприємства від газопостачання».

Нагадаємо, 18 квітня в інтерв`ю УНІАН Б.БАРАДНИЙ заявив про непередбачувані наслідки для регіону у разі відключення підприємства від газопостачання.

Він повідомив, зокрема, що газопостачальна організація «Львівгаз» звернулася на підприємство з розпорядженням про намір припинити постачання газу 21 квітня через відсутність підтверджених лімітів газу.

Б.БАРАДНИЙ пояснив, що загроза відключення підприємства від газопостачання викликана невирішеним питанням про постачальника газу. Підприємством укладені довгострокові контракти із СП «УкрГаз-Енерго», проте ДК «Газ України» неодноразово зверталася до підприємства з пропозицією укласти договори на поставку. При цьому на прохання підтвердити право власності на ресурс газу ДК «Газ України» ніякої відповіді не надала.

За словами Б.БАРАДНОГО, припинення газопостачання і, як наслідок, різка зупинка НПЗ може спричинити аварію з непередбачуваними екологічними наслідками.

Б.БАРАДНИЙ також зазначив, що у разі зупинки підприємство буде вимушене припинити постачання тепла до ряду дитячих садів, шкіл і гуртожитків Дрогобича. Крім того, збитки підприємства за один день простою можуть перевищувати мільйони гривень.

ВАТ «Нафтопереробний комплекс «Галичина» (Дрогобицький НПЗ, Львівська обл.) має потужність з переробки 3,22 млн. тонн сирої нафти на рік.

25% акцій НПК «Галичина» належать державі, близько 72% акцій контролюють компанії, близькі до групи «Приват».