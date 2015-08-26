"Чините дно пока не поздно": Харків'яни під генконсульством РФ вимагають звільнити Сенцова та Кольченка (фоторепортаж)

У Харкові близько 200 осіб пікетують Генеральне консульство Російської Федерації на знак підтримки засуджених режисера Олега Сенцова та антифашиста Олександра Кольченка.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 17.00 учасники пікету зібралися навпроти будівлі дипустанови на вулиці Ольмінського в центрі Харкова.

Люди тримають національні прапори, транспаранти і плакати з написами: “Рашка закрывайся быстрее", «Чините дно пока не поздно», «Свободу Сенцову и Кольченко», «Умом Россию не понять», а також скандують “Свобода крепче ваших наров», «Солидарность — наше оружие», «Путина на нары».

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Учасники пікету висловили переконання, що українські політв'язні в Росії вийдуть на свободу раніше ніж це визначив суд, тому що “путінський режим не устоїть”.

Люди також наголосили, що на час ув'язнення Сенцов, Кольченко та Надія Савченко потребують уваги та підтримки з боку громадян України. Пікетувальники закликали писати ув'язненим листи.

У цей час охорону дипломатичної установи здійснювали близько 200 працівників міліції. Вони по периметру оточили головний та чорний входи на територію Генконсульства. Працівники ДАІ на час проведення пікету перекрили рух транспорту вулицею Ольмінського.

Як повідомляв УНІАН, Сенцова і Кольченка російські спецслужби затримали у Криму у травні 2014 року. ФСБ оголосила, що вони є членами забороненого в РФ "Правого сектора". Згідно з версією російського слідства, активісти планували вчинення диверсійно-терористичних актів у ряді міст Криму, а в подальшому - знищення низки об'єктів життєдіяльності, залізничних мостів, ліній електропередач.

25 серпня суд в Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму, відповідно.