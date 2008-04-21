У центрі Києва спрацював вибуховий пристрій

У парку Шевченка в Києві спрацював невідомий вибуховий пристрій, постраждали 2 особи.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, сьогодні близько 19:30 у парку Т.Шевченка в Києві спрацював невідомий вибуховий пристрій. За попередніми даними, вибуховий пристрій знаходився в урні біля однієї з лавок парку. У ДЗГ зазначили, що внаслідок вибуху пошкодження отримала 19-річна дівчина, якій на місці надали допомоги працівники “швидкої допомоги”.

Водночас у ДЗГ Головного управління МВС України в місті Києві кореспонденту УНІАН уточнили, що постраждали дві дівчини, обох госпіталізовано. Важкість їхніх поранень наразі невідома, на місці події працюють слідчі.