У центрі Києва спрацював вибуховий пристрій
21:22, 21 квітня 2008Суспільство
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Постраждали двоє людей
У парку Шевченка в Києві спрацював невідомий вибуховий пристрій, постраждали 2 особи.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, сьогодні близько 19:30 у парку Т.Шевченка в Києві спрацював невідомий вибуховий пристрій. За попередніми даними, вибуховий пристрій знаходився в урні біля однієї з лавок парку. У ДЗГ зазначили, що внаслідок вибуху пошкодження отримала 19-річна дівчина, якій на місці надали допомоги працівники “швидкої допомоги”.
Водночас у ДЗГ Головного управління МВС України в місті Києві кореспонденту УНІАН уточнили, що постраждали дві дівчини, обох госпіталізовано. Важкість їхніх поранень наразі невідома, на місці події працюють слідчі.
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