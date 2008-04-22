МНС України і Росії підписали План спільних дій

Міністри з питань надзвичайних ситуацій України Володимир ШАНДРА та Росії Сергій ШОЙГУ підписали План спільних дій між двома рятувальними відомствами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, документ було підписано сьогодні в Москві в ході офіційного візиту В.ШАНДРИ.

За даними прес-служби, цей документ передбачає реалізацію міжурядової Угоди про співробітництво у галузі попередження промислових аварій, катастроф, стихійних лих і ліквідації їхніх наслідків на 2008-2009 роки.

Також на переговорах В.ШАНДРИ та С.ШОЙГУ у Москві йшлося про те, що Україна зацікавлена у створенні в рамках українсько-російської міждержавної комісії «Ющенко-Путін» підкомітету з питань надзвичайних ситуацій. Зокрема, з такою ініціативою виступив міністр В.ШАНДРА. Ця пропозиція була підтримана його російським колегою С.ШОЙГУ.

Крім того, глави МНС України і Росії обговорили екологічну ситуацію у Керченській протоці. За даними прес-служби, і В.ШАНДРА, і С.ШОЙГУ одностайні в тому, що не слід політизувати ситуацію, а напрацьовувати механізми ефективної співпраці між міністерствами двох країн, щоб подолати наслідки цієї аварії і не допустити подібних ситуацій в майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада 2007 року в Керченській протоці під час шторму постраждали більше десятка судів. У морі опинилися близько 1,2 тисяч тонн мазуту, а також 6,8 тисяч тонн сірки. Частина мазуту була зібрана на острові Тузла і в Ленінському районі Криму разом з піском. Мазутно-піщана суміш знаходиться в Керченському порту.