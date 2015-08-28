СБУ стало відомо про намір Росії підірвати обстановку на Харківщині "Руською осінню"

Як повідомляє начальник прес-центра СБУ у Харківській області Владислав Абдула, ці провокаційні ворожі дії є нічим іншим, як новим етапом агресії Російської Федерації проти України - так званим "планом "Руська осінь".

Зазначається, що плацдармом боротьби стає інформаційний простір України.

"Останніми днями у ЗМІ та в мережі Інтернет розповсюджуються інформаційні матеріали, які мають на меті дискредитацію органів влади та правоохоронної системи, підбурювання серед населення настроїв невдоволення владою напередодні місцевих виборів, формування упередженого ставлення до діючих керівників області та майбутніх кандидатів у депутати", - йдеться у повідомленні.

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За словами Абдули, Росія для чергової атаки обрала Харківщину, "адже регіон є одним з ключових форпостів збереження єдності всієї країни".

"Вже майже півтора року, незважаючи на усі спроби розхитати ситуацію у регіоні, органам державної влади, місцевого самоврядування і правоохоронцям при підтримці всіх небайдужих громадян вдається зберегти мир і спокій на рідній Харківщині. Вочевидь це не подобається кремлівським "ляльководам" та їхнім прислужникам. За оперативними даними, за інформаційними акціями стоять спецслужби Російської Федерації, які, використовуючи підконтрольні соціальні мережі, Інтернет - ресурси та ЗМІ, маніпулюють громадською думкою", - наголосив Абдула.

Так, СБУ закликає мешканців Харкова й області не піддаватися на провокації, довіряти інформації лише з перевірених джерел, уникати розповсюдження неправдивих чуток.

Як повідомляв УНІАН, за даними СБУ, Росія також стягує на окупований Донбас велику кількість важкого озброєння і війська для наступу.