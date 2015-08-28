Росія стягує на Донбас важке озброєння та війська для наступу - СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив голова СБУ Василь Грицак.

"На окупованих територіях України сконцентрована велика кількість важкого озброєння і важкої техніки. Відбувається ешелонована накопичення значних обсягів паливно-мастильних матеріалів, боєприпасів, особового складу, щоб забезпечити ведення активних наступальних дій, які, згідно з планом Генерального штабу (РФ), будуть йти з введенням на територію України підрозділів збройних сил РФ", - сказав Грицак.

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Він також повідомив, що матеріальні ресурси перекидаються як залізничним транспортом через неконтрольовані ділянки російсько-українського кордону, так і за допомогою прикордонних притоплених переправ через річку Сіверський Донець.