Міліція порушила кримінальну справу за фактом вибуху у центрі Києва
Вибуховою хвилею вибило скло у вікнах
Столична міліція порушила кримінальну справу за фактом вибуху в київському парку Шевченка, що стався вчора ввечері.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, вибух стався близько 19.10. Його потужність становила до 100 гр в тротиловому еквіваленті.
При цьому в ДЗГ зазначили, що вибух стався від запалювання, внаслідок нього було поранено легко в руку та ногу трісками від дерев’яної лави двох студенток університету ім. Тараса Шевченка, які на момент вибуху проходили неподалік.
Одну з потерпілих сьогодні вранці було виписано з лікарні після надання їй необхідної медичної допомоги.
Крім того, вибуховою хвилею було пошкоджено 6 вікон у трьох квартирах на нижніх поверхах одного з будинків на вулиці Терещенківській.
Наразі міліція встановлює осіб, які могли бути причетними до цього інциденту.