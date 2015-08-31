Місія ОБСЄ заявляє про дев'ять шкіл, які не готові до нового навчального року у Донецькій області

Про це йдеться у звіті місії за вихідні.

"По обидва боки лінії зіткнення у Донецькій області, Спеціальна моніторингова місія спостерігала за відновленням шкіл в рамках підготовки до початку нового шкільного року у багатьох містах, включаючи підконтрольні "ДНР" Вуглегірськ (47 км на північний схід від Донецька) та Горлівку (37 км на північний схід від Донецька), і на контрольованих урядом України містах Мар'їнка (23 км на південний захід від Донецька) та Красногорівка (21 км на захід від Донецька)", - йдеться у повідомленні.

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У цьому зв'язку інструктори ОБСЄ зазначили, що "у цих містах СММ спостерігала (та була поінформована співрозмовниками), що незважаючи на те, що школи повинні функціонувати на початку навчального року, дев'ять шкіл в перелічених містах, та інших місцях, не будуть готовими до роботи".

Як повідомляв УНІАН, Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі за участі офіційних представників України, Росії та ОБСЄ вважає за необхідне досягти припинення вогню на Донбасі з початком нового навчального року в школах