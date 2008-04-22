Рівнеазот закликає Нафтогаз не жартувати з вибухом аміаку

Робітники ВАТ «Рівнеазот», які пікетують сьогодні центральний офіс НАК «Нафтогаз України» в Києві, закликають керівництво компанії негайно припинити безвідповідальні й злочинні дії з обмеження газопостачання підприємства.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства з посиланням на відкритий лист працівників ВАТ на ім`я голови правління НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ.

«За злочинним наказом посадовців «Нафтогазу» на заводі безпідставно знижується тиск природного газу, який надходить із мереж у технологічний цикл. Це змушує підприємство працювати в аварійному, вибухонебезпечному режимі», цитує прес-служба відкритий лист трудового колективу.

У листі наголошується, що подальші перепади тиску газу в трубопроводах можуть призвести до аварійної зупинки агрегатів і компресорів, спричинити викиди, спалах і вибух аміаку. Така катастрофа може завдати шкоди не тільки Рівненському регіону і всій Західній Україні, але й може мати вплив і на сусідні держави - Польщу та Білорусь.

«Мабуть, Вам у Києві байдуже життя та здоров`я нас і наших дітей. Ви далекі від хімічного виробництва, й неспроможні зрозуміти всіх наслідків Ваших безвідповідальних дій. Але нам не байдуже! Ми розуміємо, що на такому вибухонебезпечному підприємстві як наш хімічний завод будь-які ігри з тиском природного газу можуть призвести до справжньої техногенної катастрофи. Жартувати з вибухом аміаку - це безглуздя й злочин», наголошується в листі.

Робочі підприємства вимагають від НАК «Нафтогаз України» також звільнити посадовців, які «незаконно використовують газовий вентиль для шантажу й провокують екологічну катастрофу в місті».

Присутні на мітингу робітники висловили обурення спробами представників НАК «Нафтогаз України» надати ЗМІ неправдиву інформацію про акцію.

«Сьогодні ми захищаємо інтереси своїх сімей, які на відміну від посадовців «Нафтогазу» не сидять у теплих кабінетах, не їздять у дорогих авто, не ховаються за стінами київських офісів, а перебувають під реальною загрозою екологічної катастрофи», – зазначили пікетники.

Учасники мітингу наголошують, що якщо думку багатотисячного колективу так і не буде почуто, вони готові до безстрокових акцій протесту.

У прес-службі «Рівнеазоту» УНІАН повідомили, що на адресу підприємства надійшла факсограма від НАК «Нафтогаз України» із попередженням про відключення газопостачання 21 квітня з 15.00 у випадку, якщо до настання зазначеного терміну ДК «Газ України» не виділить заводу відповідних лімітів і не поінформує про це відповідним чином газотранспортні підрозділи НАК.