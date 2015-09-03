ЗМІ: Кременчук та частину Полтавщини також обкутало димом (фото, відео)

Як повідомляє ТСН з посиланням на місцеві видання, близько 10 ранку місто накрило хмарою диму. Однак, осередку розповсюдження диму у самому місті не знайшли.

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Припускають, що дим з'явився у місті через те, що на Полтавщині є осередки займання сухої трави, а також вже кілька днів горять торфовища у Глобинському районі.

Така ж ситуація і в центрі області – Полтаві. Там також фіксують задимлення на вулиці.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня в районі села Зазим’я поблизу Києва виникла лісова пожежа, дим від якої поширився майже на всю столицю.

Горіло 32 гектари лісу. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, запевняли в ДСНС.

У зв’язку із задимленістю, а також через високу температуру повітря, у столичних школах призупинено навчальний процес.

Сьогодні, 3 вересня, у школах скорочено навчальний день. Завтра, 4 вересня, навчальний процес буде призупинено взагалі.