Петиція про вільне володіння зброєю першою зібрала 25 тисяч підписів

Петиція закликає президента Петра Порошенка законодавчо врегулювати право громадян України на володіння вогнепальною зброєю, повідомляє Українська правда.

"Доповнити статтю 27 Конституції України частиною четвертою такого змісту: "Кожен громадянин України має право на вільне володіння вогнепальною зброєю для захисту свого життя і здоров'я, житла та власності, життя і здоров'я інших людей, конституційних прав і свобод у разі узурпації влади, посягань на конституційний лад, суверенітет та територіальну цілісність України", - говорится в петиції.

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Вона була подана громадською організацією "Всеукраїнська асоціація власників зброї" і має назву "Законодавчо затвердити право громадян України на захист".

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Петро Порошенко підписав Указ, яким затвердив порядок розгляду електронної петиції, адресованої Президентові України, та дав старт роботі відповідного сайту.