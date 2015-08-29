Порошенко дав старт розгляду електронних петицій

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в документі, запровадження цього механізму здійснюється задля забезпечення реалізації права громадян на звернення до Глави держави з електронними петиціями та на виконання частини другої статті 102 Конституції України і статті 23_1 Закону України «Про звернення громадян».

«Запровадження петицій - це реальний механізм прямого звернення громадськості до Президента. Це ініціатива Петра Порошенка, яка спочатку реалізувалася в ухваленні Закону «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції», який Глава держави підписав місяць тому, а тепер трансформувалася в його Указі», - зазначив Заступник глави Адміністрації Президента Дмитро Шимків, коментуючи підписання документу.

Ось і запустили перший паросток електронної демократії - електронні петиції на адресу Президента України - від ідеї чере... Posted by Dmytro Shymkiv on Friday, August 28, 2015

Щодо порядку та термінів розгляду електронних петицій в Указі зазначено, що на розгляд Глави держави подаватиметься електронна петиція, на підтримку якої зібрано не менш як 25 000 підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня її оприлюднення.

Розгляд громадського звернення здійснюватиметься невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду. Забезпечення їх розгляду покладається на Адміністрацію Президента України.

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Публічне оголошення про підтримку або непідтримку Главою держави електронної петиції розміщуватиметься на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України, а його відповідь - у спеціальному розділі з питань електронних петицій зазначеного сайту.

У разі визнання за доцільне реалізовувати викладені в електронній петиції пропозиції шляхом видання акта Президента України або внесення на розгляд Верховної Ради України відповідного законопроекту Адміністрація Президента України вживає в установленому порядку заходів щодо підготовки таких проектів актів.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції».