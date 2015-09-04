Міносвіти закриє малокомплектні школи

Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Квіт під час Години запитань до уряду на засіданні парламенту. "Ми не плануємо зберігати малокомплектні школи, тому що вони не можуть дати ніякої якості навчання для учнів", - сказав міністр.

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За словами Сергія Квіта, вартість підготовки на рік одного учня в такій школі перевищує 50 тис. грн. "Це не нормально", - додав він.

В той же час міністр наголосив, що в кожному селі буде збережено початкову школу, тобто, йдеться про навчання з 1-го по 5-й класи, а "вже старша школа буде оптимізуватися".

Крім того, Сергій Квіт повідомив, що у держбюджеті на наступний рік буде передбачено кошти на закупівлю для шкіл кабінетів фізики, хімії, біології.