У мережі з’явився відеоролик українських волонтерів для ЄС про війну на Донбасі

У ролику під назвою "ЄС-Україна-Росія: ви думаєте, що ця війна десь далеко?", показується ще ненароджена дитина, яка мріє про те, ким стане в майбутньому, повідомляють Патріоти України. Але її слова перериваються кадрами з зони АТО на Донбасі. Відео показує крихкість цих планів на майбутнє.

Читайте такожПорошенко у річницю Мінських домовленостей: альтернативи їм не існує "Ще два роки тому ніхто не думав, що Україна буде боротися за свою свободу в гібридній війні, спровокованій Росією. Це новий тип війни: з солдатами без розпізнавальних знаків, цивільними в якості щита, диверсіями, терактами, пропагандою, кібератаками і дипломатичними вивертами. Чи готова Європа до такого типу конфліктів? Ви думаєте, що ця війна десь далеко? Україна знаходиться в центрі Європи!"- йдеться у відеозверненні до країн Євросоюзу.