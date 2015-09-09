Тягнибок наразі має статус свідка у справі про сутички під ВР 31 серпня - МВС

Як повідомляє прес-служба МВС України, про це сьогодні сказав директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, коментуючи допит Тягнибока слідчими Головного слідчого управління МВС.

"Лідер ВО "Свобода" перебуває у статусі свідка", - повідомив Шевченко.

Він зазначив, що Тягнибока викликали на допит для з’ясування обставин, що склалися 31 серпня 2015 року на площі Конституції, та тих подій, що передували масовим заворушенням.

Наразі слідство оцінює статус кожного учасника масових заворушень в залежності від обсягу наявних доказів.

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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під Верховною Радою після ухвалення у першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також кинута бойова граната. Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований ВО «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.

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Головне слідче управління МВС України в рамках провадження про сутички під Верховною Радою викликало на допит голову ВО «Свобода» Тягнибока, а також членів «Свободи» Юрія Сиротюка, Ігоря Швайку, Сергія Бойка, Ігоря Сабія та інших.

31 серпня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков прямо звинуватив лідера партії ВО «Свобода» в організації заворушень.