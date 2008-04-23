До боротьби зі стихійною вуличною торгівлею залучать армію

18:01, 23 квітня 2008
Суспільство
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Львівський варіант

У Львові до патрулювання районів стихійної торгівлі, крім дільничних, залучать також військовослужбовців.

Про це повідомив УНІАН заступник голови Франківської районної адміністрації міста Львова Ігор РУДИЙ.

За його словами, участь у такому патрулюванні тричі на тиждень будуть брати військовослужбовці, які нестимуть службу в районах стихійної торгівлі біля ринків та торгівельних комплексів.

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