До боротьби зі стихійною вуличною торгівлею залучать армію

У Львові до патрулювання районів стихійної торгівлі, крім дільничних, залучать також військовослужбовців.

Про це повідомив УНІАН заступник голови Франківської районної адміністрації міста Львова Ігор РУДИЙ.

За його словами, участь у такому патрулюванні тричі на тиждень будуть брати військовослужбовці, які нестимуть службу в районах стихійної торгівлі біля ринків та торгівельних комплексів.