Поліцейський спецназ "Корд" дасть можливість військовим з АТО повернутися до нормального життя - Згуладзе

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Ека Згуладзе повідомила, що поряд із реформуванням міліції у поліцію, необхідно змінити й службу "102".

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні під час презентації разом із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим набору до нової поліції Чернігова.

За словами Згуладзе, "102" працює як телефонна служба, але її необхідно змінити, розширивши потенціал. "Впровадження розпочнеться з Києва і поступово покриє країну", - сказала вона. Перший заступник міністра внутрішніх справ уточнила, що "102" має бути реформовано у "гарячу лінію" від громадян, куди надходитимуть усі дзвінки, а потім будуть розподілятися за напрямами (медична допомога, надзвичайні ситуації, соціальна складова тощо).

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Значний соціальний компонент Згуладзе вбачає у новому підрозділі "Корд" (корпусі оперативно-раптової дії), що надасть хлопцям після АТО соціально реабілітуватися та повернутися до нормального життя.

"Це один із тих проектів, де зможуть знайти себе хлопці після АТО", - пояснила заступник глави МВС.

Планується, що корпус матиме високі стандарти, не тільки фізичної і бойової підготовки, але й психологічної.

Аваков уточнив, що 25 бійців із батальйону "Чернігів" вже готові перейти в "Корд".