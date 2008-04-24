Ізраїльська мільярдерка інвестуватиме в українські проекти Євро-2012

Інвестиції на суму до півмільярда доларів планує здійснити до Євро-2012 в Україні корпорація "Arison Group", що належить найбагатшій жінці Ізраїлю Шері Арісон. Про це за підсумками особистої зустрічі Арісон з президентом Ющенком, що відбулася на початку квітня у Києві, повідомила прес-служба компанії.

Серед проектів у межах підготовки до Євро-2012 особливий інтерес компанія Шері Арісон виявила до модернізації інфраструктури, реконструкції стадіонів, аеропортів та готелів. На ці цілі, найбагатша бізнес-вуман Ізраїлю та цілого близькосхідного регіону за версією журналу "Forbes", планує виділити від 100 мільйонів до півмільярда доларів. Ізраїльські фінансові оглядачі зазначають, що прихід капіталів Арісон на український ринок має й важливу психологічну та іміджеву складову, оскільки демонструє вигідність і надійність капіталовкладень в українську економіку. Проте, корпорація Шері Арісон не єдина з «акул» ізраїльського бізнесу, які готуються до масштабного виходу на ринок України. Будівельна компанія Scorpіo Real Estate також заявила про початок реалізації чотирьох масштабних проектів в Україні на загальну суму у понад мільярд доларів. Найбільшим з них стане зведення Аеропорт-Сіті поблизу Борисполя.

Німецька хвиля