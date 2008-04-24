Газпром схвалив підвищення цін для країн СНД та Балтії

Рада директорів "Газпрому" схвалила роботу, що проводиться російською газовою монополією, з підвищення цін на газ для країн СНД та Балтії. Ціни на пальне для цих держав будуть підвищені до європейського рівня, повідомляється в прес-релізі компанії.

"Правлінню компанії доручено продовжити роботу з удосконалення ціноутворення на газ для цих держав, зокрема щодо застосування ринкових підходів", наголошується в повідомленні "Газпрому".

Очікується, що в 2009 році середньоєвропейська ціна на газ може скласти 300 доларів за тисячу кубометрів. Тим часом, раніше голова правління "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР заявляв, що ціна може піднятися до 400 доларів за тисячу кубометрів. За його словами, це пов`язано з подорожчанням вуглеводнів і падінням курсу долара, пише Lenta.ru.

З 2006 року "Газпром" веде переговори зі своїми партнерами в країнах СНД щодо збільшення цін на газ. Так, для України ціна на пальне в 2008 році складе 179,5 долара за тисячу кубометрів. У другому кварталі ц. р. для Білорусі газ поставлятиметься по 128 доларів за тисячу кубометрів.

Раніше повідомлялося, що ціни на газ, що купується "Газпромом" у Казахстані, Туркменістані та Узбекистані, з 2009 року піднімуться до європейського рівня. Це може спричинити збільшення ціни на газ, що поставляється для України, оскільки "Газпром" поставляє в Україну суміш з дорогого європейського і дешевого середньоазіатського газу.