На Донеччині вночі горіла шахта

У Донецькій області на поверхні шахти ім. Гаєвого в м. Горлівці (ДП "Артемвугілля") ліквідована пожежа.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку, пожежа сталася сьогодні о 03.32 у будівлі підйому №3, розташованому на поверхні шахти.

Прибулими на шахту рятувальниками, пожежа була ліквідована. При цьому ніхто не постраждав.

У штабі уточнили, що у зв`язку з тим, що продукти горіння в шахту не потрапили, евакуація гірників на поверхню не проводилася.