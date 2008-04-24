На Донеччині вночі горіла шахта
10:03, 24 квітня 2008Суспільство
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Рятувальники з`явилися вчасно
У Донецькій області на поверхні шахти ім. Гаєвого в м. Горлівці (ДП "Артемвугілля") ліквідована пожежа.
Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку, пожежа сталася сьогодні о 03.32 у будівлі підйому №3, розташованому на поверхні шахти.
Прибулими на шахту рятувальниками, пожежа була ліквідована. При цьому ніхто не постраждав.
У штабі уточнили, що у зв`язку з тим, що продукти горіння в шахту не потрапили, евакуація гірників на поверхню не проводилася.
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