Явка на російських виборах в окупованому Криму склала лише 20%
Явка виборців на додаткових виборах у "Державну раду" окупованого Криму по одномандатних округах №9 (Керч) та №19 (Гвардійське Сімферопольського району) склала 19,46% і 20,41% відповідно.
Про це повідомив голова так званої Виборчої комісії анексованого Криму Михайло Малишев, передають "Новости Крыма".
Стало відомо, що абсолютна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по Войковскому одномандатному округу №9, склала 19,46%.
По Гвардійському одномандатному округу №19 явка була дещо вищою, ніж у Керчі, і склала 20,41% (12,01 тис осіб).
"Ці вибори можна розглядати як підготовку до виборів 2016 року", - наголосив Малишев, додавши, що вони були прозорими для всіх учасників виборчого процесу.
13 вересня УНІАН повідомляв, що в Росії пройшли так звані прямі вибори - єдиний день голосування за депутатів різних рівнів. Вони проводяться і в анексованому Криму.
Окупанти провели довибори в двох округах: у Керчі та Сімферопольському районі. Там обрали по два депутати в Джанкойську і Сакську і по одному – у Феодосійську і Білогірську міські ради.