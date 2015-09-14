Явка на російських виборах в окупованому Криму склала лише 20%

Про це повідомив голова так званої Виборчої комісії анексованого Криму Михайло Малишев, передають "Новости Крыма".

Стало відомо, що абсолютна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по Войковскому одномандатному округу №9, склала 19,46%.

По Гвардійському одномандатному округу №19 явка була дещо вищою, ніж у Керчі, і склала 20,41% (12,01 тис осіб).

"Ці вибори можна розглядати як підготовку до виборів 2016 року", - наголосив Малишев, додавши, що вони були прозорими для всіх учасників виборчого процесу.

13 вересня УНІАН повідомляв, що в Росії пройшли так звані прямі вибори - єдиний день голосування за депутатів різних рівнів. Вони проводяться і в анексованому Криму.

Окупанти провели довибори в двох округах: у Керчі та Сімферопольському районі. Там обрали по два депутати в Джанкойську і Сакську і по одному – у Феодосійську і Білогірську міські ради.