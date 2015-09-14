"Міжусобні війни": на Рівненщині жителі двох сіл влаштували масову бійку, є постраждалі

Про це повідомляє прес-служба ГУМВС України в Рівненській області.

"Міжусобні війни час від часу виникають між мешканцями сіл Дроздинь та Березове. Хто, чим і кому не догодив, з'ясувати складно, але неприязні стосунки збереглися. Останній раз "зустріч" між ними сталася півроку тому і закінчилася відкритими кримінальними провадженнями, які незабаром будуть спрямовані на розгляд суду. А 13 вересня трьох людей з численними травмами, у тому числі неповнолітньої, доставили до медзакладу. Крім того, механічні пошкодження отримав ще й автомобіль "Форд Транзит", - йдеться в повідомленні.

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Бійка між майже тридцятьма жителями обох населених пунктів зав'язалася на автодорозі між селами Березове і Глинне поблизу урочища Юзефін. Про те, що сталося зіткнення, в міліцію повідомив невідомий. Згодом правоохоронці отримали ще три повідомлення від місцевих жителів про отримання тілесних ушкоджень.

"Зі струсом головного мозку, забійною раною брови і забоєм спини в лікарню села Березове після обіду звернулися 45-річний, а з відкритим переломом лівого передпліччя - 21-річний місцеві жителі", - уточнюється в повідомленні.

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А вже ввечері у реанімаційне відділення Рокитновської центральної районної лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою госпіталізували неповнолітнього жителя села Дроздинь, учня місцевої школи.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, з'ясувала, що конфлікт між жителями села Дроздинь і Березове виник ще вранці в смт Рокитне в піцерії, де ті відпочивали.

"Вони вирішили з'ясувати стосунки в умовленому місці. Жителі села Березове поїхали додому, зібрали 15 осіб і чекали на дорозі між селами своїх опонентів, які незабаром прибули майже в такій же кількості. Тому після обіду жителі обох сіл зійшлися у поєдинку, який для трьох учасників закінчився в лікарні", - повідомляють в МВС.

Крім того, учасники бійки пошкодили автомобіль "Форд Транзит", який був залишений біля епіцентру події.

За фактами нанесення середніх і тяжких тілесних ушкоджень порушено кримінальні провадження за частиною 1 статті 121, 122 Кримінального кодексу України, а за фактом умисного пошкодження чужого майна - за частиною 1 статті 194 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня на Майдані українські та польські фанати влаштували масову бійку.