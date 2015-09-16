На всій території України сьогодні збережеться тепла погода
08:51, 16 вересня 2015Суспільство
98 0
Сьогодні, 16 вересня, на всій території України буде без опадів.
У Києві буде без опадів / flickr.com/photos/sofh
Про це повідомляє Гідрометцентр. Згідно з повідомленням, температура вдень підніметься від +20 до +26.
Читайте такожНа півдні України майже весь тиждень збережеться надзвичайна пожежна небезпека
У східних, центральних та південних областях очікується температура від +22 до +24, у західних від +23 до +29, у північних від +20 до +24.
У Києві буде без опадів, температура вночі становитиме від +11 до +13, вдень від +22 до +24.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter