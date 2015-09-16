На всій території України сьогодні збережеться тепла погода

Про це повідомляє Гідрометцентр. Згідно з повідомленням, температура вдень підніметься від +20 до +26.

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У східних, центральних та південних областях очікується температура від +22 до +24, у західних від +23 до +29, у північних від +20 до +24.

У Києві буде без опадів, температура вночі становитиме від +11 до +13, вдень від +22 до +24.