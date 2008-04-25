Великих платників ДПАУ супроводжуватиме індивідуально

Державною податковою адміністрацією України і платниками податків розпочато проект індивідуального податкового супроводження великих платників податків у восьми найбільших промислово розвинутих регіонах України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПА України с посиланням на матеріали Інформаційно-довідкового департаменту Державної податкової служби.

Розробкою та впровадженням стратегії роботи органів Державної податкової служби України з великими платниками податків займається управління організації роботи з великими платниками податків, яке створене у центральному апараті ДПС.

Структурний підрозділ визначає критерії відбору великих платників податків, організаційну структуру і кадрову політику спеціалізованих інспекцій, надає методичну і практичну допомогу в організації роботи з великими платниками податків, узагальнює передовий досвід організації роботи з великими платниками податків в інших країнах, адаптує і впроваджує його в спеціалізованих інспекціях, організовує підготовку і підвищення професійного рівня працівників інспекцій.

Спеціалізовані державні податкові інспекції по роботі з великими платниками податків діють у Донецьку, Дніпропетровську, Запоріжжі, Луганську, Миколаєві, Одесі, Харкові та Києві.

На сьогодні на обліку в спеціалізованих державних інспекціях перебуває 1890 платників податків або 0,2% від загальної кількості платників податків.

За перший квартал цього року платниками спеціалізованих державних податкових інспекцій забезпечено 10 437 млн. грн. нарахувань податків до державного бюджету, що становить 40% загальних нарахувань по Україні. При цьому порівняно з відповідним періодом минулого року нарахування збільшено на 3171 млн. грн. або на 43,6%.