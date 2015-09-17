У Маріуполі вдесятеро знизилася кількість аварій на трубопроводах через перехід на "м'яку воду" (фото)

Про це повідомив начальник "Міськводоканалу" Сергій Коваль, передає місцевий сайт 0629.

Він зазначив, що перехід на споживання води Сіверського Дінця, здійснений нещодавно, змінив ситуацію з аварійністю на водоводах Маріуполя.

За його словами, забір води зі Старокримського водосховища, яка має жорсткість 23-25 одиниць, негативно позначилася на ситуації з аварійністю в місті. Доходило до 200 пошкоджень водогонів у день. Сьогодні, при переході на 70% додавання води Сіверського Дінця, по всьому Маріуполю зафіксовано 16 аварій.

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Наголошується, що "Міськводоканал" витратив на ремонтні роботи у цьому році близько мільйона гривень. На ці кошти проводилась реалізація проектів, спрямованих на поліпшення якості подачі води споживачам. У будинках, де спостерігалася відсутність достатнього тиску на верхніх поверхах висоток, встановлювалися додаткові напірні насоси.

Після запуску насоса напір забезпечується нормальний. Вода подається з 5 години ранку до 23 вечора. За повідомленням персоналу "Міськводоканалу", встановлений насос працює в автоматичному режимі. Включення відбувається о п'ятій годині ранку, вимкнення - о 23:00. У нічний час подача води проводиться без участі живильного насоса від загальної магістралі.