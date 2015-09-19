До кінця року 10 бронемашин "Дозор – Б" надійдуть до ЗСУ – Міноборони

Як повідомили УНІАН у регіональному медіа-центрі МОУ (м.Львів), про це міністр оборони України Степан Полторак сьогодні заявив під час відвідин Державного підприємства "Львівський бронетанковий завод".

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Міністр оборони України оглянув військову техніку, яку виготовляє львівське оборонне підприємство. Серед представлених зразків, зокрема, були бронеавтомобіль "Дозор-Б", який нещодавно було поставлено у серійне виробництво та пожежний танк.

Новітній "Дозор-Б" Полторак випробував особисто. Він проїхав за кермом нового бронеавтомобіля і залишився задоволеним його ходовими якостями: легкокерований, добре просувається, розганяється, долає перешкоди. Але висловив думку, що машині "потрібно посилити вогневу міць".

"Я побачив, що час, який в нас є для підвищення боєздатності Збройних сил України, на Львівському бронетанковому заводі використовується достатньо ефективно. З початку року завод вже передав оборонному відомству 62 танка, й ще 31 передасть за кілька місяців".

Також Міністр оборони висловив задоволення виробництвом бронемашин "Дозор – Б".

"До кінця року 10 таких бронемашин має надійти до Збройних сил, — сказав міністр, коментуючи питання закупівлі "Дозорів". — Наразі дві таких бронемашини перебувають на випробуваннях у підрозділах Збройних сил".